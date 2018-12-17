زيارة الرئيس السيسي للنمسا ضمن أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تناولت صحف "الأهرام "و"الأخبار" و"الجمهورية" الصادرة اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات المهمة على رأسها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى النمسا، ومتابعة حملة الكشف المبكر عن فيروس "سي"، بالإضافة إلي عدد من القضايا ذات الشأن المحلي.

وأبرزت كافة الصحف زيارة الرئيس السيسي مقر الكلية الحربية، أمس حيث رافقه في الزيارة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.

وتناولت الصحف تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى خلال الزيارة بطلبة الكلية الحربية أثناء آداء تدريباتهم الصباحية.

وتستغرق زيارة الرئيس للنمسا 4 أيام، يستعرض في كلمته أمام منتدى "إفريقيا ــ أوروبا" رفيع المستوى، لتعزيز الشراكة بينهما، رؤية مصر نحو دفع جهود التنمية فى إفريقيا وتعزيزها، بجانب عدد من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تأتى تلبية لدعوة المستشار النمساوى، سيباستيان كورتز، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبي.

وحول قضايا الشأن المحلي، اهتمت صحيفة الأهرام، بإطلاق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا، والتقزم، والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وتحويل المصابين للعلاج بالمجان، وأشارت إلي أن الحملة تستمر حتى 20 ديسمبر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الصحة والسكان، أعلنت فحص 5 ملايين و619 ألفًا و449 مواطنًا حتى ظهر أمس وهو اليوم السادس عشر للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي".

واهتمت صحيفة "الجمهورية"، بإعداد هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة الدولةــ خلال فترات ماضيةــ العديد من قضايا التحكيم الدولي.

ووضعت تصورًا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بداية من مرحلة ما قبل التعاقد معها وانتهاء بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي، في ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية علي تلك الدراسة وتوجيهه لمساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيداً لإقرارها.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي، من تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة بلغت 590 مليون جنيه كعوائد محققة ومتوقعة بعد استكمال باقي الإجراءات، وأسفرت مجهودات الهيئة الرقابة الإدارية خلال هذا الشهر عن ضبط 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهمًا بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية. ​