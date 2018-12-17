شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخالفات بقانون المرور الجديد تصل لمصادرة وحجز السيارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قانون المرور الجديد ، عقوبات على قائدى السيارات على الطرق تصل إلى مصادرة المركبة و حجزها لمدة أسبوعين، مع خصم 5 نقاط من السائق، وتوقيع غرامة تصل إلى 8 آلاف جنيه، بجانب تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة و من تلك المخالفات. - قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية - قيادة سائقي المركبات تحت تأثير المخدرات - ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة - عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفا ونشأ عنه إصابات أو وفيات - التسابق على الطرق بدون تصريح

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