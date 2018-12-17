شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بمنزل اﻷوتوستراد بسبب انقلاب مقطورة محملة بالرخام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرخام بمنزل اﻷوتوستراد بالطريق الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من كارفور ومتجه إلى المعادى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالدائرى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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