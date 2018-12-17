شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 12 18

السلوم 09 18

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 20

السويس 11 20

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 12 21

نخل 07 18

نويبع 19 25

طابا 14 23

كاترين 07 12

الطور 09 20

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 19

بني سويف 10 19

المنيا 09 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 10 23

أسوان 11 23

أبو سمبل 10 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23





أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 15 28

الرياض 12 23

المنامة 18 23

أبوظبي 17 27

الدوحة 18 24

الكويت 14 23

دمشق 06 16

بيروت 15 20

عمان 07 14

القدس 08 14

غزة 13 20

بغداد 10 16

مسقط 18 25

صنعاء 03 21

الخرطوم 18 33

طرابلس 14 20

تونس 11 17

الجزائر 07 16

الرباط 09 20

نواكشوط 16 29





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 10

اسطنبول 08 13

إسلام آباد 05 20

نيودلهي 06 22

جاكرتا 24 33

بكين -05 07

كوالالمبور 24 33

طوكيو 04 11

أثينا 08 14

روما 04 12

باريس 04 09

مدريد 02 08

برلين 00 03

لندن 05 09

مونتريال -10 -06

موسكو -14 -11

نيويورك 01 08

واشنطن 02 10