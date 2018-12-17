شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تقرر مصيرهم 20 يناير.. كل ما تريد معرفته عن خلية الجيزة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت محكمة النقض، طعون المتهمين على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الجيزة الإرهابية" للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.

وتعد خلية الجيزة من أخطر الخلايا الإرهابية، التى تشكلت فى الفترة الأخيرة، وأيدت محكمة النقض، فى أبريل الماضى، إدراج المتهمين بالخلية على قوائم الكيانات الإرهابية

"الخليج 365" يرصد أهم المعلومات بشأن هذه الخلية.

ما عدد المتهمين فى القضية؟

المتهمون بالقضية عددهم 26 متهمًا.

كم عدد الطاعنين أمام محكمة النقض؟

17 متهمًا بينهم 4 طاعنين على حكم الإعدام و13 متهمًا على أحكام المؤبد ضدهم.

ما الاتهامات الموجهة؟

وجه للمتهمين عدد من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وارتكاب جرائم القتل، وتخريب الأملاك العامة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمال باستعمال القوة والتهديد.

متى أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة؟

أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة فى يوليو 2015

ما الجرائم التى ارتكبها أفراد الخلية؟

أفراد الخلية شرعوا فى قتل المجنى عليه ملازم أول طارق عبد العزيز عبد الفتاح الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وقتل المجنى عليه مقدم علاء عبد الحكم عباس خالد الضابط بقوات الأمن المركزى بالجيزة.

متى أصدرت محكمة الجنايات الأحكام ضدهم؟

فى 22 أكتوبر الماضى قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 11 مُتهمًا منهم، وبمعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات.

متى تصدر محكمة النقض الحكم على المتهمين؟

حددت محكمة النقض جلسة 20 يناير المقبل لتقرر مصير الطاعنين فى القضية.