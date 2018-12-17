انقطاع مياه الشرب عن 20 منطقة في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، انقطاع المياه عن أكثر من 20 منطقة في المدينة.

وأضاف النجار أن المناطق هي "الحي الأول - الحي الثانى - الحي الثالث - الحي الرابع - الحي الخامس - حي الشويفات - حي الدبلوماسيين - قطاع 1،2- مركز المدينة - جنوب الأكاديمية، والتجمع الأول (الياسمين-7، 8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية 3 – محلية 4 - وضعف المياه في باقي المحليات ومستقبل 1، 2).

وأوضح النجار، أن مدة الانقطاع ستصل إلى 16 ساعة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الساعة الـ12 من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع.