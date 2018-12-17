حدث ليلًا| تحذير من زيادة أسعار البطاطس.. وتفاصيل معاشات المصريين في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي، فكشف المتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنمسا، وأوضح برلماني احتمال تكرار زيادة أسعار البطاطس هذا العام، وطلب محمد سعفان وزير القوى العاملة من المصريين المتقاعدين في العراق التقدم بأوراقهم لصرف معاشاتهم.

* متحدث الرئاسة يكشف عن تفاصيل زيارة السيسي إلى النمسا - فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا هي زيارة تاريخية، لافتًا إلى أنها أول زيارة رئاسية إلى فيينا منذ 12 عامًا.

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* "نحمده": طلبت من السيسي ميكروباص بالقسط.. فقال لي "عيني"

كشفت السيدة "نحمده" عن تفاصيل حصولها على سيارة ميكروباص بعد لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الإدارية.

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* وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل صرف معاشات المصريين المتقاعدين من العراق

ناشد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المستحقين للمعاشات التقاعدية سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، التقدم لمبنى الوزارة بمدينة نصر بالأوراق التي تثبت استحقاقهم للمعاش أو تقدم الورثة بما يفيد استحقاقهم المعاش، لمراجعة الأوراق الخاصة بهم مع اللجنة العراقية.

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* أمين "الأعلى للآثار" يرد على الجدل المثار عن ترميم المعابد اليهودية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية يأتي ضمن خطة ترميم مجموعة من المناطق الأثرية تحت مظلة واسم حضارة مصر القديمة من خلال دعم الدولة بمبلغ مليار و270 مليون جنيه، لتطوير وترميم هذه المناطق.

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برلماني يحذِّر من ارتفاع أسعار البطاطس لهذا السبب - فيديو

قال النائب مجدي مالك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة البطاطس حدثت العام الماضي بسبب إغراق السوق بكمية كبيرة من البطاطس بعد استيراد 165 ألف طن، مشيرًا إلى أن سبب حدوث الأزمة هذا العام هو خوف المزارعين وعدم إقبال بعضهم على زراعة البطاطس.

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*عن خطوبة طفلَين بكفر الشيخ.. والدة فارس: "ماعملناش حاجة غلط" - فيديو

عرضت الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، حفل خطوبة طفلَين بمحافظة كفر الشيخ.

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وزير الخارجية اليمني: وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ منتصف ليل الثلاثاء

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة سيبدأ منتصف ليل الثلاثاء.

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الاحتلال يواصل التصعيد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيدها في كافة أنحاء الضفة الغربية ضد المواطنين الفلسطينيين وأغلقت مساء اليوم الأحد، حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة في كلا الاتجاهين.

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محامي الرئيس الأمريكى: لقاء ترامب مع مولر "على جثتي"

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس لن يلتقي بالمحقق الخاص روبرت مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية "إلا على جثتي".

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