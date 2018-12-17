شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة السيسي للنمسا وقضايا الشأن المحلي.. الأبرز في صحف الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» الصادرة اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات المهمة على رأسها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى النمسا، وكذلك متابعة حملة الكشف المبكر عن فيروس «سي»، وذلك بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الشأن المحلي.

وأبرزت كافة الصحف قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة مقر الكلية الحربية، أمس حيث رافقه في الزيارة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.

وتناولت الصحف تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي خلال الزيارة بطلبة الكلية الحربية أثناء آداء تدريباتهم الصباحية.

كما اهتمت كافة الصحف بالزيارة التي يقوم بها الرئيس إلى النمسا، وأفادت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي وصل أمس إلى العاصمة النمساوية (فيينا)، في زيارة رسمية تستغرق ٤ أيام، يستعرض في كلمته أمام منتدى «إفريقيا ــ أوروبا» رفيع المستوى، لتعزيز الشراكة بينهما، رؤية مصر نحو دفع جهود التنمية في إفريقيا وتعزيزها.

وفي هذا الصدد، أبرزت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قال فيه «إن مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تأتى تلبية لدعوة المستشار النمساوى، سيباستيان كورتز، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، أوضح «راضى» أن زيارة الرئيس ستتضمن أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين، لبحث أطر التعاون الثنائى، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر، وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وحول قضايا الشأن المحلي، اهتمت صحيفة الأهرام، بإطلاق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا، والتقزم، والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وتحويل المصابين للعلاج بالمجان، وأشارت إلى أن الحملة تستمر حتى 20 ديسمبر الحالي.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الحملة تعد مسحا جزئيا لطلاب المدارس الابتدائية و«تجربة استطلاعية»، على مستوى الجمهورية، حيث يتم مسح 1500 طالب ابتدائى بكل محافظة بواقع 3 مدارس تمثل طبقات المجتمع المختلفة، حيث يتم قياس «الطول، والوزن، ونسبة الهيموجلوبين»، مشيرة إلى انه تم توفير العلاج للطلاب المصابين بالانيميا وقصر القامة، بعيادات التأمين الصحي،.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن فحص 5 ملايين و619 ألفا و449 مواطنا حتى ظهر أمس وهو اليوم السادس عشر «للمرحلة الثانية» من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى.

وحول السياسة المالية، اهتمت «الأهرام» بتأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على تحديث النظم الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق العام، تزامنا مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وقال- خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لاستعراض موضوع «السعر المحايد للضريبة»- إن الاقتصاد شهد تحولات إيجابية شهدت عليها جميع المؤسسات العالمية، مشيرا إلى أننا نستهدف تعزيز معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وتحسين مؤشرات ومعدلات الاستثمارات، فضلا عن تحديث النظم الجمركية.

وأضاف أن تطبيقات السعر المحايد للمعاملات الضريبية للشركات الأجنبية، يضمن حقوق مصر في حصيلة ضريبية عادلة من معاملات هذه الشركات، مشيرا إلى أن السعر المحايد للضريبة عبارة عن سعر للضريبة يتم من خلاله معاملة الشركات المتعددة الجنسيات التي لها فروع في مختلف الدول، بحيث تضمن الدولة حصيلة عادلة تتناسب مع أرباح هذه الشركات، وحتى لا يتم تحميل شركاتها الشقيقة بمصروفات بهدف تجنبها الخضوع لضرائب عالية.

وقدر عمرو المنيّر، خبير الضرائب ونائب وزير المالية السابق، قيمة الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيق التعليمات الجديدة للسعر المحايد للضريبة بنحو 10 مليارات جنيه مبدئيا، مضيفا ان تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الصادر أخيرا تحدث عن مواجهة التهرب الضريبى الدولى، حيث يعد السعر المحايد من هذه الآليات.

وأوضح أن عمليات الفحص لبعض الشركات العالمية من خلال تطبيقات السعر المحايد كشفت عن فروق ضريبية وصلت لنحو 30 مليون جنيه لمصلحة الخزانة المصرية، ووصل هذا الرقم أيضا في بِعض الشركات لنحو 50 مليون جنيه، ووصلت هذه الفروق لنحو 1.7 مليار جنيه في إحدى الشركات، الامر الذي يزيد من أهمية التعليمات الجديدة ودورها في زيادة الحصيلة الضريبية لمصر.

أما صحيفة «الأخبار» فقد أبرزت متابعة حملة «100 مليون صحة» للكشف عن فيروس سي والسكر والضغط والسمنة من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أوضحت أن المبادرة الرئاسية أجرت المسح الطبي منذ بدايتها في اكتوبر الماضي إلى الان لـ18 مليون مواطن، وجميع إجراءات المسح والتحليل بالمجان منهم 732 ألف مواطن تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

وأضافت أن المبادرة تستهدف إعادة رسم الخريطة المرضية في مصر وتوزيع الخدمات بما يتناسب مع احتياجات الأمراض فضلا عن معالجة العوار وتقليل العبء الاقتصادي على الدولة وتوفير الاستدامة المالية للمشروع.

وأوضحت أن المصاب بفيروس «سي» إذا لم يتم علاجه يتسبب في عدوى 4 على الأقل من المحيطين به، والتكلفة المباشرة لعلاج المريض في جميع المراحل 50 ألف جنيه في حين أن التكلفة المباشرة للمريض في المبادرة 1129 جنيها للمسح والعلاج والفحوصات.

فيما اهتمت صحيفة «الجمهورية»، بإعداد هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة الدولةــ خلال فترات ماضيةــ العديد من قضايا التحكيم الدولي. ووضعت تصوراً لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بداية من مرحلة ما قبل التعاقد معها وانتهاء بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي، وذلك في ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية على تلك الدراسة وتوجيهه لمساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيداً لإقرارها.

وذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي والتي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت، خلال شهر نوفمبر الماضي، من تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة بلغت 590 مليون جنيه كعوائد محققة ومتوقعة بعد استكمال باقي الإجراءات، وأسفرت مجهودات الهيئة الرقابة الإدارية خلال هذا الشهر عن ضبط 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهماً بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية.