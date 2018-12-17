شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 17 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُجري الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا مباحثات هامة مع رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، ويعقد اجتماع قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية، بوسط فيينا، يركز على تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الرئيس والمستشار النمساوي مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.

ينطلق مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم في نسخته الرابعة، والتي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، بالغردقة.

تنظم مديرية القوى العاملة بالفيوم ملتقى للتوظيف بمركز إطسا قرية منية الحيط، والذي يوفر 3000 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 30 شركة ومصنعا.

تستضيف جامعة الدول العربية اجتماع الخبراء الحكوميين لدولها الأعضاء لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

يشارك وفد من جامعة الدول العربية ‏برئاسة السفير بدر الدين علالي ‏الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الاتصال والإعلام في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام السعودية بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.

تنطلق أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة «دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع.. توعية.. مساندة.. مشاركة» والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقرها بالقاهرة على مدار يومين تحت رعاية الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يشارك وفد إعلامي مصري برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الإعلام السعودية للاحتفال باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 / 2019.

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.