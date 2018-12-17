شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية بجامعة المنيا عن مخاطر إدمان الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية التربية النوعية في جامعة المنيا، الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان «مخاطر إدمان الإنترنت» تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية.

وتأتي الندوة في إطار نشر الوعي التثقيفي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الجامعة، عن خطورة إدمان الإنترنت، وكيفية إيجاد العلاج والمقترحات الملائمة للحد من مخاطره.

وقالت زينب أمين إن الندوة ضمن الحملة التي أطلقها قطاع شؤون البيئة بهدف التوعية والحماية لطلاب الجامعة من مخاطر الإنترنت.