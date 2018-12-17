شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه اليوم عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة انقطاع المياه عن أكثر من 20 منطقة بالمدينة وهى "الحى الأول - الحى الثانى - الحى الثالث - الحى الرابع - الحى الخامس - حى الشويفات - حى الدبلوماسيين - قطاع 1،2- مركز المدينة - جنوب الأكاديمية، والتجمع الأول (الياسمين-7، 8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية 3 – محلية 4 - وضعف المياه فى باقى المحليات ومستقبل 1، 2) لمدة 16 ساعة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع وطالب رئيس الجهاز المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.

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