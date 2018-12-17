شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال ضحايا العنف خلال 2018.. 10جرائم هزت الرأى العام بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آباء يلقون أطفالهم في النيل وآخرون يتخلصون منهم ذبحاً ورميا بالرصاص..فتاة تتخلص من خطيبها وشباب يقتلون والد طفل البامبرز.

شهد عام 2018 العديد من الجرائم البشعة التي أثارت الرأي العام، وللأسف كان الأطفال دوماً هم الضحايا، حيث تعرض الأطفال للقتل على يد الأب في الرحاب، والغرق في القاهرة والدقهلية والقتل أيضاً في الجيزة والرحاب، والإهمال فى المريوطية.

أطفال المريوطية..جريمة أم هزت قلوب المصريين



أطفال المريوطية

من أكثر القضايا الجنائية التي هزت قلوب المصريين خلال 2018، مصرع 3 أطفال والعثور على جثثهم بمنطقة المريوطية في الجيزة، حيث تبين أن الأم وراء ارتكاب الجريمة، حيث أسفرت جهوده الشرطة إلى التوصل لشاهد رؤية "بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور 53 سنة" وبسؤاله أكد أنه حوالى الساعة 11 مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسى بطريق المريوطية يستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وكيسان بلاستيك أسود وانصرف سائق "التوك توك " ثم استقلت السيدتين والطفلة "توك توك" آخر.

ومن خلال قيام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقى مركبات "التوك توك" العاملين بالمنطقة ، قام أحد سائقى " التوك توك"بالتوجه إلى النيابة وأكد بتحقيقاتها ما قرره شاهد الواقعة، وأنه وصل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة و2 كيس بلاستيك أسود، وبمكان العثور طلبتا منه التوقف وتحصل على الأجرة وانصرف، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى العقار محل سكن السيدتين ، وتبين وجود آثار حريق بإحدى الحجرات وتبين أنها مستأجرة لـ"سها . ع . م" تعمل بملهى ليلى 38 سنة، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج لها من "محمد . إ . س" 28 سنة، وأنهما يقيما بالشقة وبصحبتهما "أمانى . م . أ" 36 سنة، وشهرتها منال، عاملة بأحد الفنادق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمنزل زوجها "حسان . ع . إ" مزارع 65 سنة، وتبين أنها متزوجة منه منذ خمس سنوات، وتعرفت على "سها" من خلال ترددها على أحد الملاهى الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت برفقتها وأطفالها الثلاثة "محمد حسان – يبلغ من العمر 5 سنوات، أسامة حسان - يبلغ من العمر 4 سنوات ، فارس - يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية"، ومساء يوم الحادث توجهت والمدعوة "سها" إلى أحد الفنادق بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحاً للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلى عنهم بمكان العثور، وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها للجريمة.

جريمة قتل البراءة ..أب يتخلص من طفليه غرقا بالدقهلية



المتهم بقتل أطفاله في الدقهلية

محمود نظمى مواطن يقطن في الدقهلية اعتاد تعاطي المخدرات خطط للتخلص من طفليه، وبعد القبض عليه ضبط خطاب أثناء كان من المفترض أن يسلمه المتهم لأسرته ورد فيه اعترافه لهم بقتل أبنائه، وسطر الخطاب بخط يد محمود نظمى، وتم ضبطه والتحفظ عليه.

وتم إحالة المتهم لمحاكمة، حيث استعرضت النيابة العامة فى جلسة محاكمة المتهم شهادات شهود الإثبات التى كشفت أن المتهم كان مع طفليه وقت الحادث وأنه قام بارتكاب الجريمة.

وشهد محمد عبد الوهاب حسن، أنه أثناء تواجده بمحل عمله بمغسلة السيارات شاهد المتهم مع نجليه فى الساعة السادسة، كما أن محمد عبد المنعم إبراهيم شاهده شخصيًا مستقلا سيارته وبرفقته المجنى عليهما على طريق ميت سلسيل، كما شهد سامح عبد الباقى، عامل بمحطة بنزين على طريق الإسكندرية الجديدة المؤدى لفارسكور، بأن المتهم حضر و معه الطفلين بجواره أحدهما نائم والثانى بالخلف وانصرف إلى مدينة فارسكور.

وأكدت زوجة المتهم أنه كان ينفق أمواله من الميراث على أصدقاء السوء والمخدرات، واتفقت مع أشقائه لمنعه، ودلت التحريات أن المتهم اعترف بأن زوجته قد غلت يده للتصرف بأمواله، مما جعله يحقد على أسرته وتحين الفرصة، وما أن انفرد مع نجليه حتى أخذهم بالسيارة وألقى بهما من الكوبرى بفارسكور ليسقطا غريقين.

رجل الأعمال الفاشل ينجح في قتل أسرته وينتحر بالرحاب



أسرة الرحاب

تخلص رجل أعمال من أسرته بالكامل، ثم أطلق الرصاص على نفسه وانتحر بمنطقة الرحاب، وانتهت التقارير الطبية لعدم وجود شبهة جنائية وأن التصور الخاص بوقوع الجريمة يشير إلى قيام رجل الأعمال عماد سعد بقتل أسرته ثم أطلق على نفسه ثلاثة طلقات كانت الأولى والثانية غير قاتلة، بينما تسببت الطبقة الثالثة فى وفاته بعد اختراقها الجمجمة .

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول قد تلقوا بلاغًا من أهالى المنطقة، مقتل أسرة داخل فيلا سكنية بمدينة الرحاب.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، لكشف غموض الواقعة، وتبين من التحريات الأولية وجود 5 جثث لرجل أعمال فى العقد الخامس من عمره يدعى "ع.س"، وزوجته وفاء فوزى شومان وأبنائهم محمد ونورهان وعبد الرحمن، وتم تشييع جثامين الأم والأولاد بمقابر أسرة الأم بمشتول السوق محافظة الشرقية، وجثمان الأب بمقابر شبرا حيث مقابر عائلته.



المتهمة بقتل خطيبها بمساعدة والدها

فتاة ووالدها يقتلان طالب بالرحاب ويتخلصا من الجثة في حفرة

تخلص مواطن من خطيب ابنته، حيث جهز له قبر دفنه فيه، بعدما عرف الخطيب بسر والد خطيبته الهارب من السجن، واعترف الأب "أشرف حامد" بارتكاب الجريمة وقتل الطالب بسام، بالاستعانة بابنته لاستدراجه، فيما أنكرت "حبيبة" ابنة المتهم الرئيسى تهمة القتل، واعترفت باستدراجها لخطيبها فقط.

وأجرى المتهم محاكاة لجريمة قتل بسام أمام رجال المباحث، وقال المتهم إن السبب وراء ارتكاب فعلته هو تهديد المجني عليه له ولابنته بفضحه وإبلاغ الشرطة عن هروبه من حكم قضائي بالمؤبد، وتزوير عدد من البطاقات الشخصية.

وأكد مصدر تورط المتهمة "حبيبة أشرف" فى القتل العمد لخطيبها الطالب بسام أسامة، بالإضافة لسرقة مشغولات ذهبية خاصة بالمجنى عليه، كان يحملها كهدية لخطيبته، موضحا أن التسجيلات الصوتية للمكالمات بين الأب وابنته أثبتت معرفة "حبيبة" بقتل خطيبها، وهو ما أنكرته فيما بعد.

وأضاف المصدر، أن المتهمة "حبيبة" استولت على "هدية ذهبية" من خطيبها قبل تسليمه لوالدها للتخلص منه، مشيرة إلى أن المتهمة علمت بقتل بسام من والدها.

مقتل الإنبا ابيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون

تسبب خبر وفاة الإنبا ابيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون فى حدوث حالة من الجدل داخل كافة الأوساط المسيحية، الغموض الذى أحاط بظروف وملابسات وفاته جعل الكنيسة تستدعى الجهات لإجراء تحقيقات حول وفاته، وبعرض جثة المجنى على الطب الشرعى تبين من فحص وتشريح جثة تادرس زكى تادرس جرجس "الأنبا أبيفانيوس"، أن إصاباته بالمواضع المختلفة بالرأس رضية حيوية حديثة متعددة تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة تسببت فى وفاته، وبإجراء التحريات أن المتهمين وائل سعد تواضرس، الراهب المُجرد من الرهبنة والذى كان يحمل اسم "أشعياء المقارى" والراهب فلتاؤس المقارى واسمه بالمولد ريمون رسمى منصور، 33 سنة، وراء قتله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وائل سعد تواضرس، قام بالتحريض على الأنبا رئيس الدير ورفض الانصياع التقاليد المتعلقة بالرهبان داخل الدير، وكان دائم الخلاف مع قيادات الدير، وتم التحقيق معه داخليا أكثر من مرة ومجازاته وفقا للأعراف الكنسية، وأن المتهم سبق وحاول التخلص من رئيس الدير مرتين، قبل المحاولة الثالثة التى نجح فيها فى التربص له أثناء ذهابه إلى الصلاة، وقام بضربه من الخلف على رأسه مستخدمًا ماسورة حديدية، طولها حوالى 90 سم، تزن 2 كيلو جرام، بثلاث ضربات أودت بحياته، وقام المتهم الثانى الراهب فلتاؤس المقارى بمراقبة المكان حول موقع الجريمة لتحذيره فى حال قدوم أى من الرهبان أو العاملين بالدير، وقام المتهم الأول بإخفاء أداة الجريمة التى أرشد عنها، وتمثيل الجريمة بمرافقة فريق من أعضاء نيابة الاستئناف ورجال المباحث الجنائية.

نجل الفنان المرسي أبو العباس يقتل زوجته وطفلتيه

جريمة بشعة هزت محافظة الجيزة بعدما قتل نجل الفنان المرسي أبو العباس زوجته وطفليه، و اعترف نجل الفنان المرسى أبوالعباس بقتل زوجته و نجلتيه لمروره بأزمة نفسية، بعد أن قام المتهم بتمثيل الجريمة، وإجراء معاينة لمكان الحادث.

وكشف تحقيقات النيابة وجود تضارب فى أقوال المتهم، و أنه ليس من أبلغ عن الحادث، وحاول اختلاق رواية قال فيها أنه خسر أمواله بالبورصة و خشى على أطفاله من الفقر وأخرى بأنه أجرى تحاليل طبية كشفت عن أنه لا ينجب، ما جعله يشك فى زوجته و نسب أطفاله له، كما كشفت التحقيقات أنه مريض نفسيا و يعالج منذ 6 سنوات، وبتضييق الخناق عليه انهار واعترف، حيث قرر قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعدها توجه لغرفة الطفلتين وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله و حاولت الطفلة الصغيرة الهرب إلا أنه تمكن من الإمساك بها و خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبري.

عامل يقتل زوجته وأولاده الأربعة بالشروق لشكه في سلوكها

شهدت مدينة الشروق جريمة قتل بشعة بعدما ذبح " كرم.م" زوجته وأطفاله الأربعة، حيث اعترف المتهم بقتل زوجته " منال " وأطفاله الأربعة، لشكه فى سلوكها، موضحا أنه انتقل للسكن بمدينة الشروق منذ سنتين، وتعرفت زوجته على مجموعة من السيدات، مؤكدا بأن زوجته هى من توسطت له بالعمل عند "عودة " صاحب العمل الذى يعمل عنده.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه شك فى سلوك زوجته، لعدم معرفته عن مصدر الأموال التى لاحظ وجودها بحوزتها، خاصة أنها تتقاضى 400 جنيه فقط من عملها كخادمة، مستطردا:" منذ 4 شهور قررت تطليق المجنى عليها بعد مشاجرة كبيرة نشبت بيننا، بعد ما لقيت كرتونه فيها 4500 جنيه تحت السرير عندى، وهى قالتلى انهم بتوع الجيران.. من وقتها وأنا بشك فيها.. لحد ما عرفت أنها بتخونى لما عرفت أن عوده بيجى البيت وأنا مش موجود".



المتهم بقتل مدرسته

طالب يقتل مُدرسته محاكاة لفيلم كرتون

جريمة قتل هزت الاسكندرية، خاصة أن الأهالي لم يألفوا مثل هذه الجرائم، وذلك بعدما قتل طالب مدرسته، حيث تمكنت الشرطة من ضبط المتهم فور ورود إشارة من هيئة الإسعاف تفيد نقل جثه هانم.م.ع "سن 59 مدرسة من منزلها بدائرة قسم أول المنتزه ولدى فحصها تبين إصابتها بطعنات متفرقة، وتبين من معاينة الشقة أن المجنى عليها تقيم بصحبة والدتها المسنه البالغة من العمر 96 عامًا وابنتها وتلاحظ تواجد حذاء وحقيبة.

وبسؤال الجيران، أدلوا بأوصاف طالب يتردد على المدرسة الجمعة من كل أسبوع فى درس خصوصى، وتم ضبط الطالب وبمواجهته أعترف أنه قام بارتكاب الواقعة بعد تقمصه دور شخصية إليكترونية بفيلم كارتون يشاهده، منذ 7 سنوات بعنوان "انيمى" وهذا الفيلم يدعوا للقتل.

اغتصاب طفل البامبرز وقتل والده

بعد عام من إلقاء القبض على المتهمين بإغتصاب والشروع فى قتل الطفل حمزة " طفل البامرز "، قام أشقاة الجناه بالذهاب لوالد الطفل حمزة، لإجباره على التنازل عن القضية، والقبول بالصلح وقبول مبلغ الديه الذى تم عرضه عليه، إلا أنه رفض التنازل والصلح وتمسك بأخذ حق نجله المجنى عليه بالقانون، فما كان منهم إلا أنهم ذهبوا له عقب الإفطار فى شهر رمضان الماضى، وقاموا بالنداء عليه أمام جميع الأهالى بالمنطقة مهددينه بالقتل، وفور خروجه لهم أنهال عليه المتهمين بالضرب المبرح، وسددوا له عدة طعانات نافذة فارق الحياة على أثرها، عليه وفروا هاربين.، وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط اثنين من المتهمين.

مواطن يلقي أطفاله الثلاثة بالنيل وينتحر بسبب زوجته

تخلص حداد من حياته ، بإلقاء نفسه وأبنائه الثلاثة فى النيل، وذلك لمروره بأزمة نفسية نتيجة الخلافات الأسرية بسبب رفض زوجته العودة له عقب انفصاله عنه، وتم انتشال جثة الأب وأبنائه، ونقل الجثث إلى المستشفى و حرر محضر بالواقعة.

وتبين أن الأب يدعى عيد أحمد عبد الجواد عاما 43 سنة من أهالى منطقة السلام، أقدم على الانتحار بسبب رفض زوجته العودة له مرة آخرى عقب الانفصال عنه، فقرر على إثر هذه الخلافات التخلص من حياته ومعه أبنائه، بإلقائهم فى النيل، وإلقاء نفسه بعدهم، وعثر على جثته مرتديا بنطلون وتيشرت أسود أمام مقر المسطحات بإمبابة.

وتبين أن الأطفال المجنى عليهم هم كل من " محمد" 8 سنوات، تم العثور عليه أمام مقر شركة الكهرباء بمنطقة الوراق، كما عثر على جثة "ملك" 7 سنوات أسفل كوبرى الساحل، و"عمرو" 10 سنوات بمنطقة الساحل، وعلى الفور تم نقل الجثث إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبى عليهم.



قاتل أطفاله بالمريوطية