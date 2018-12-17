شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تواصل تسليم هويات المصريين مستحقى المعاشات التقاعدية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين لليوم الثانى على التوالى حتى 20 ديسمبر الجاري، تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقي، وذلك بعض أن تمت مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه سيتم -أيضا- خلال الفترة المذكورة استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى فى رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، أو أى مستندات تكون فى حوزتهم.

وأضاف أن الأوراق سوف تقبل من خلال الوفد العراقى الذى يصل بعد غدٍ السبت، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، وذلك بديوان عام الوزارة بـ3 شارع يوسف عباس مدينة نصر من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقى بالقاهرة .

يضم الوفد العراقى أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلى جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بالهيئة.