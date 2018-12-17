شكرا لقرائتكم خبر عن لبسها شبكة بـ 30 ألف جنيه.. شاهد فيديو جديد لخطوبة طفلى دسوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو جديد، لحفل خطوبة طفلين فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
وكان خبر خطوبة طفلين فى مدينة دسوق، أول أمس السبت، قد أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعىن لا سيما مع تكرار هذه الحالات فى الآونة الأخيرة.
وظهر فى مقطع الفيديو الطفل فارس شريف الخادم، صاحب الـ 15 سنة، ويدرس بالصف الثالث الإعدادى، وهو يقدم الشبكة لخطيبته ندى عبد البر، الشهيرة بسوسن صاحبة الـ 15 سنة، وتدرس بنفس الصف الدراسى.
وكان والد العريس، قد أكد فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إنه اتفق مع والد العروسة على شراء شبكة بـ 30 ألف جنيه، وأن العريس دفع نصف هذا المبلغ لشراء الشبكة، وسدد والده باقى المبلغ.
شكرا لقرائتكم خبر عن لبسها شبكة بـ 30 ألف جنيه.. شاهد فيديو جديد لخطوبة طفلى دسوق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .