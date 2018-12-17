شكرا لقرائتكم خبر عن لبسها شبكة بـ 30 ألف جنيه.. شاهد فيديو جديد لخطوبة طفلى دسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو جديد، لحفل خطوبة طفلين فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وكان خبر خطوبة طفلين فى مدينة دسوق، أول أمس السبت، قد أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعىن لا سيما مع تكرار هذه الحالات فى الآونة الأخيرة.

وظهر فى مقطع الفيديو الطفل فارس شريف الخادم، صاحب الـ 15 سنة، ويدرس بالصف الثالث الإعدادى، وهو يقدم الشبكة لخطيبته ندى عبد البر، الشهيرة بسوسن صاحبة الـ 15 سنة، وتدرس بنفس الصف الدراسى.

وكان والد العريس، قد أكد فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إنه اتفق مع والد العروسة على شراء شبكة بـ 30 ألف جنيه، وأن العريس دفع نصف هذا المبلغ لشراء الشبكة، وسدد والده باقى المبلغ.