شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الشكاوى من تكرار تعطل موقع حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت ”الخليج 365” استمرار تكرار تعطل الموقع الإلكترونى لحجز تذاكر القطارات عبر شبكة الانترنت، حيث يشترط الموقع الإلكترونى إنشاء حساب إلكترونى أولا بالموقع الإلكترونى المخصص لهيئة سكك حديد مصر قبل قبل إتاحة للمواطن الدخول على القسم الخاس بحجز التذاكر.

وخاض ”الخليج 365” فى أكثر من مرة تجربة إنشاء حساب على الموقع الإلكترونى ليتسنى له الدخول على القسم الخاص بحجز التذاكر حتى يتمكن من حجز تذاكر القطارات بعد تلقى شكاوى متعددة من تكرار تعطل موقع الحجز إلا أن فى كل مرة خلال إنشاء حساب جديد واتمام ادخال البيانانات المطلوب تسجيلها كان الموقع الإلكترونى يرد برسالة تفيد وجود عطل بنظام الحجز طالبا المحاولة فى وقت آخر.

وحاول ”الخليج 365” الحصول على رد المهندس خالد عطية رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل المملوكة لهيئة السكة الحديد والمسئولة عن الإشراف الفنى وإدارة هذا الموقع الإلكترونى إلا أنه رفض التعليق رغم الاتصال به أكثر من مرة وإرسال رسائل تطلب رده على المشاكل على تواجه نظام الحجز.