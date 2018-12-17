شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك يعاقب نجل نتنياهو بحظر صفحته بعد نشره تعليقات اعتبرت معادية للمسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلى، أمس الأحد، أن موقع فيسبوك حظر صفحته مدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر فى العالم بأنها "ديكتاتورية".

وكان يائير نتنياهو، دعا فى رسالة نشرها الخميس على صفحته فى فيسبوك، بعد وقوع هجمات فلسطينية دامية "جميع المسلمين إلى مغادرة" إسرائيل.

وكتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ فى ايسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمين، وفى منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما ان "يغادر كل اليهود (اسرائيل) أو يغادر كل المسلمين".

واضاف "أنا أفضّل الخيار الثاني"، وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين إسرائيليين الخميس فى محطة للحافلات فى الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات، وفى اليوم نفسه توفى طفل ولد قبل موعده بعد اصابة والدته الحامل به بجروح فى هجوم منفصل فى 9 ديسمبر.

وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال الى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذى وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر".

وطالما هاجم معارضو رئيس الوزراء ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش فى مقر رئاسة الوزراء دون أى منصب رسمى ويستفيد من خدمة حارس شخصى وسائق وغيرها من الامتيازات.