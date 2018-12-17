شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يكشف تفاصيل تشكيل حكومة ظل الوفد: ستكون مساندة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه سيتم بحث الأسماء مع الهيئة العليا للحزب لتشكيل حكومة ظل الوفد، التى تم الإعلان عنها بالأمس، وذلك باختيار أكفأ القيادات بالحزب التى تكون كفيلة وقادرة على تحمل المسئولية، موضحًا أن حكومة الظل لا تعنى أنها تكون مناهضة للحكومة أو الدولة، بل ستكون جزءًا مساندًا للدولة والحكومة الحالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى.

وأضاف رئيس الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الحكومة سيعلن خلال أيام عن كامل تشكيلها بعد اختيار العناصر التى يتم الاتفاق عليها، لافتًا إلى أنه سيكون أيضًا هناك لجان نوعية بالحزب على غرار اللجان النوعية فى مجلس النواب، للعمل على مناقشة الأمور والقضايا التى تهم المواطنين، ومساندة نواب الحزب فى إعداد التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة لتقديمها لمجلس النواب .

وتابع أن حزب الوفد يقوم فى الفترة الحالية بدور مساند للمواطنين، من خلال طرح المبادرات التى تكون عاملا مساعدا للقضايا التى تشغل بال المواطنين، لافتًا إلى أن حزب الوفد هو حزب مساند للدولة لاستكمال خريطة البناء التى يقوم بها الرئيس السيسى وباقى المؤسسات فى البلاد .