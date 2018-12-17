شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. هكذا ردت الخارجية السعودية على موقف مجلس الشيوخ الأمريكى من المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت وزارة الخارجية السعودية عن حرصها على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فإنها رفضت الادعاءات الباطلة فى موقف مجلس الشيوخ الأمريكى تجاه المملكة.



وزارة الخارجية

ومن خلال إنفوجراف بثه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، أكدت من خلاله أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكى مبنى على ادعاءات باطلة واتهامات لا أساس لها من الصحة.



انفو جراف وزارة الخارجية

كما اعتبرت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف مجلس الشيوخ الأميركى يتضمن تدخلاَ سافراً فى شؤون المملكة الداخلية، كما أنه يطال من دور المملكة على الصعيدين الدولى والإقليملى.