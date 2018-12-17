شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأطباء تقترح فرض ضرائب على الدخول العالية لتمويل المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن هناك إشكالية تتعلق بتمويل المستشفيات الجامعية خلال القانون الصادر برقم 19 لسنة 2018، حيث من الصعب توفير الموارد ذاتيًا فى ظل أن المستشفيات تقدم العلاج بالمجان للمرضى خاصة الفقراء منهم، مقترحة فرض ضرائب على شرائح الدخل العالية لتطوير الخدمة الصحية.

أوضحت وكيل نقابة الأطباء فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمد غنيم قدم مثالاً رائعًا من خلال مستشفى الدكتور غنيم بالمنصورة التى تعمل باللائحة القديمة، حيث وجود مستوى علمى يضاهى المستشفيات فى أوروبا، وكذلك تقدم خدماتها للجميع بالمجان، أما الأغنياء فيطلب منهم دفع التبرعات، وإذا كنا نريد تطوير المستشفيات فتسير الدولة على هذا النموذج باستثناء عدم طلب تبرعات ولكن من خلال فرض ضرائب على أصحاب الدخول العالية على أن يظل تقديم الخدمة الطبية بالمجان.

وتابعت: "فى هذه الحالة تستطيع الدولة أن تقدم أجورًا جيدة للأطباء العاملين فيها بالإضافة إلى خدمة طبية متميزة وبالمجان لافتة إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء ستعقد اجتماعًا لها يوم 28 ديسمبر المقبل لمناقشة قانون المستشفيات الجامعية".