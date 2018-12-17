أخبار مصر | "أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة".. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة".. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً.

وتوقع خبراء الأرصاد، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار عى السواحل الشمالية لتمتد إلى مناطق الوجه البحري والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحري المتوسط مما يردي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 14 والعظمى 19، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24، والأقصر الصغرى 10 والعظمى 23،.