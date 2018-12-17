شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنهي تطوير 333 مزلقانا وتحولهم للعمل إلكترونيا بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت هيئة السكة الحديد فى تقرير لها، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد 595 مزلقان أخرى مدرجة بخطة تطوير المزلقانات، وأنه جارى تنفيذ أعمال ونظم التحكم فيها للعمل إلكترونيا بشكل كامل.

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