شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقيم دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر.. وتؤكد: "جوزى مدمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، طالبت فيها بالتطليق للضرر، وادعت تهديد زوجها بهتك عرض طفلتهما عندما طالبته بالنفقة وحقوقها الشرعية، وتعلل بعدم القدرة المادية على الدفع رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله.

وأوضحت الزوجة "م.ن.أ" أمام محكمة الأسرة: "الخلافات الزوجية التى جمعتنى وزوجى سببها إدمانه للمواد المخدرة ومرافقته مجموعة من الشباب المنحلين أخلاقيًا وارتكاب أعمال منافية للآداب لدرجة باصطحاب سيدات إلى منزلى وعندما اعترض يعنفنى وينهال عليا ضربًا".

وأضافت الزوجة: "ثار جنونه عندما علم بتركى للمنزل أثناء غيابه، وعندها جاء وهددنى إذا أقمت دعوى طلاق بتشويهى، وذهب وتزوج بأخرى ثم اصطحب ابنتى بالقوة للعيش معهم بعد الضغط على عائلتى لأعيش فى مأساة طوال 13 شهرًا محرومة من رؤيتها ليجبرنى للعودة له.

وأكدت الزوجة: "اضطررت للذهاب خاضعة لمنزل زوجى لأعيش مع ضرة طوال 7 شهور فى عذاب وإهانة وعندها قررت ترك المنزل مرة أخرى ولكنه منعنى وحبسنى وانهال على بالضرب ليحدث لى نزيفا حادا كاد أن يتسبب فى موتى لولا لطف الله.

وتابعت: هددنى بهتك عرض ابنته حتى أخاف وأتراجع عن إقامة دعوى الطلاق وعشت خلال عامين وحتى الآن أمام محكمة الأسرة وأنا أنتظر حكم لصالحى محبوسة بمنزل أهلى برفقة الطفلة خشية من خطفها وتنفيذ تهديده بتشويه وجهى وجسدى .

كما أكدت: أنا قليلة الحيلة لا أعرف كيف أتصرف، وورثت طفلتى نفس المعاملة وأصبحنا نعنف أكثر وذلك بعد أن قرر زوجى استخدام الصغيرة لمعاقبتى للتنازل عن كل حقوقى.