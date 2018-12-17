شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع البرلمان": أوشكنا على الانتهاء من قانون لضبط النمو السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من الإعداد لمقترح مشروع قانون، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضبط النمو السكانى.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى لـ"الخليج 365" أن اللجنة ستنتهى من دراسة مشروع القانون وستعمل على إصداره خلال دور الانعقاد الجارى، وهو يتضمن حوافز إيجابية للأسرة المثالية المكونة من طفلين .

وشدد على أنه لا يفرض شيئًا على الأسرة المصرية فهو فى إطار الاختيار والتحفيز، ومن ثم لا يتعارض مع الشرع وأصول الدين، موضحًا أن اشكال التحفيز تتمثل فى الحصول على دعم أكثر أو مميزات بالإسكان أو الصحة وهكذا .

ولفت أن الزيادة السكانية تلتهم كل ما يمكن أن ينهض بالمجتمع المصرى، وينقص من أى توجهات للتنمية وعلينا العمل لمواجهته .