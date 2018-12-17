شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انقلاب مقطورتين من أعلى كوبرى بالنزهة الجديدة دون تسجيل حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القارئ، محمد خالد عرابى، عبر خدمة صحافة المواطن "لليوم السابع"، صورا، لانقلاب مقطورتين من أعلى الكوبرى المتجه لمحور جوزيف تيتو بالنزهة الجديدة، بناحية أول جمال عبد الناصر، مما أدى إلى توقف حركة السيارات، موضحا أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة لكنه تسبب فى إصابة السائقين وتم إسعافهم، منبها على وجود فتحات أعلى الكوبرى بسبب انهيار السور الحديدى الذى ينذر بخطورة كبيرة فى حالة عدم الانتباه من قبل مريديه.

تجمهر المواطنين

جانب من الحادث

فتحات الكوبرى المنهارة

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