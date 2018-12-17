اليوم.. انطلاق النسخة الرابعة من "مصر تستطيع" في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الاثنين، ولمدة يومين، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم".

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بمشاركة 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر في الخارج بمجال التعليم.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافًا كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".​