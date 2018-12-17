شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تكلف جامعة القاهرة بإجراء دراسة عن الخزانات الجوفية فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تكليف جامعة القاهرة بتنفيذ دراسة عن إمكانيات الخزانات الجوفية المختلفة فى مصر، و تحديد السحب الآمن من كل خزان.

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن جميع الوزارات تشارك فى هذه الدراسة وللمرة الأولى تم تجميع الآبار التى تم حفرها سواء كانت عن طريق شركات البترول أو شركات حفر آبار جميع الوزارات وجمعنا البيانات وتم وضعها على خريطة موحدة، وجارى عمل تحليل لهذه البيانات حتى يمكن تحديد امكانيات كل خزان، وكميات المياه التى يمكن الإعتماد عليها فى التنمية المستدامة، بحيث نتجنب أى آثار سلبية من هبوط مفاجىء فى أى خزان نتيجة الإستخدام الجائر لبعض المناطق التى تتواجد فيها المياه الجوفية.

وأشارت سيد إلى ان الدراسة تأخذ فى اعتبارها كمية المياه ونوعيتها، مشيرة إلى أن هناك مناطق يتواجد فيها مياه، لكن نوعيتها متدنية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، مشيرة إلى أن هذه الدراسة أحد الأدوات التى تعتمد عليها وزارة الرى فى التخطيط المستقبلى للاعتماد على المياه الجوفية.