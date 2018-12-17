شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأوقات لزيارة القبور فى المذاهب الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هى أفضل الأوقات لزيارة القبور؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الجواب كالآتى: زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم.

الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده.

المالكية: يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة فى يوم دون يوم.