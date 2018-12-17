شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأوقات لزيارة القبور فى المذاهب الأربعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هى أفضل الأوقات لزيارة القبور؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الجواب كالآتى: زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم.
الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده.
المالكية: يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة فى يوم دون يوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأوقات لزيارة القبور فى المذاهب الأربعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .