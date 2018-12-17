شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأمريكية للسكر تضع برنامج للوقاية من الإصابة بالنوع الثانى لمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الجمعية الأمريكية للسكر، أن مصطلح ما قبل الإصابة بالسكر Prediabetes يشير إلى أن مستوى السكر فى الدم أعلى من المعدل الطبيعى، ولكن ليس مرتفعًا بدرجة كافية لتشخيص مرض السكرى من النوع الثانى، وإذا ترك بدون علاج، يمكن أن تصاب بمرض السكرى من النوع الثانى.

وأشارت الجمعية الأمريكية للسكر إلى أنه يوجد واحد من كل 3 أمريكيين بالغين يعانون من مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر.

وتقدم أهم طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكر، إذا كان لديك استعداد للإصابة بالمرض،واذا كنت فى مرحلة ما قبل الاصابة بالسكر، أهمها:

أولا: خفض الوزن

فخفض الوزن من 5 إلى 7 % من وزنك يحد من خطر الاصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وذلك من خلال ممارسة النشاط البدنى، وتناول الطعام الصحي ، وذلك من خلال إضافة التغييرات ببطء إلى نظامك الغذائى، احتفظ بمذكرة لكتابة الأطعمة التى تتناولها..

لا يتعين عليك القيام بذلك بمفردك، فيجب العمل مع الأصدقاء ،وزملاء العمل ،وأفراد العائلة،وذلك من خلال اتباع هذه النصائح:

*التخلص من المصعد، استخدم السلالم بدلا من المصعد.

*قم بإنشاء جدول تمرين، ثم حاول الالتزام به

* يعتبر المشى الجيد لمدة 30 دقيقة 5 أيام فى الأسبوع هدفا جيدا لمنع الاصابة بمرض السكر



الطعام الصحى

ثانيا : تناول الطعام الصحى...

* تناول الطعام المشوى أو المسلوق أو على البخار وتجنب القلى.

*تناول الأطعمة قليلة الدسم ،حيث أن عدم وضع دهون على الطعام لا يعنى أنه عديم النكهة، فوضع التوابل مع الأعشاب هو الذى يعطى النكهة للطعام.



الاقلاع عن التدخين

ثالثا: الإقلاع عن التدخين

*ضع قائمة بجميع أسباب الإقلاع عن التدخين.

*التشاور مع طبيبك حول العلاجات أو البرامج التى يمكن أن تساعد فى الاقلاع عن التدخين.