شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الروسية: أسابيع ثقافية بين القاهرة وموسكو في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مدير المركز الثقافي بالسفارة الروسية بالقاهرة، اليكسي تيفانيان، أن عام 2020 سيكون عاما ثقافيا بين مصر وروسيا.

وقال اليكسي تيفانيان، خلال كلمة ألقاها في جامعة أسوان، بمناسبة اليوم الثقافي الروسي بالجامعة، إن وزارة الخارجية الروسية ستنظم أسبوعا ثقافيا مصريا في روسيا، وأسبوعا ثقافيا روسيا في مصر عام 2019، وذلك في إطار التمهيد لإعلان عام 2020 عاما ثقافيا شاملا بين البلدين، باعتبار أن مثل هذه الفعاليات هي الجسر الأساسي لتطوير هذه العلاقات المتميزة بين الشعبين.

وأضاف أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذه العلاقات بين البلدين ستساهم بشكل كبير في توفير العديد من فرص العمل اعتمادا على مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

يذكر أن جامعة أسوان نظمت اليوم يوما ثقافيا روسيا بالجامعة تحت إشراف كلية الألسن، تضمن عرضا موجزا لتاريخ العلاقات المصرية الروسية وفقرة غنائية ولقاء قصائد شعر روسي ومشهدا فكاهيا حواريا بين روسية ومصري، وتقديم بعض المأكولات والمشروبات الشهيرة في روسيا، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي بالسفارة الروسية بالقاهرة والسيدة حرمه، وعدد من قيادات جامعة أسوان.