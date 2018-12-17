شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": استمرار نشاط حملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى 6 محافظات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملتها التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم والصحة الإنجابية فى 6 محافظات بالمجان، لمدة 10 أيام، والتى بدأت أمس الأحد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان . جدير بالذكر أن المحافظات المستهدفة هى الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات. وتأتى الحملات فى إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجاً وخاصة الريف.

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