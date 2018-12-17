شكرا لقرائتكم خبر عن 12 رقما ارتبطت بحصاد دوائر الإرهاب فى 2018.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال عام 2018 فى 23 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وخلال الـ23 دعوى حُكم على 2232 متهمًا بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن والبراءة، وتوجد مجموعة من الأرقام المهمة مرتبطة بحصاد دوائر الإرهاب.

1 ـ الرقم "23"، ويشير لعدد الدعاوى التى تم الفصل فيها خلال 2018.

2 ـ الرقم "2232"، ويشير لعدد المتهمين فى الـ 23 دعوى التى تم الفصل فيها.

3 ـ الرقم "607"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة فى الـ 23 دعوى.

4 ـ الرقم "261"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام فى الـ 23 دعوى.

5 ـ الرقم "756"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة.

6 ـ الرقم "74"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 10 سنوات.

7 ـ الرقم "59"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 7 سنوات.

8 ـ الرقم "256"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات.

9 ـ الرقم "66"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات.

10 ـ العدد "22"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن سنتين.

11 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن سنة.

12 ـ الرقم "14"، ويشير لعدد المتهمين الذى صدر ضدهم أحكام بانقضاء الدعاوى لوفاتهم.