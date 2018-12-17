شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: تفتيش الطلاب بـ"إكس راى" قبل دخولهم الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام التى تنطلق أول الشهر المقبل، معلنًا أن الجامعة شددت على تطبيق إجراءات قانون تنظيم الجامعة فى مكافحة الغش بشكل صارم.
وأضاف حسن، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يقوم أفراد الأمن الإدارى بتفتيش الطلاب الداخلين لقاعات الامتحانات من خلال جهاز الـ"إكس راى" الكاشف عن المعادن، ومن ثم التأكد من منع دخول التليفونات المحمولة إلى قاعات الامتحانات لأن وجود المحمول بلجنة الامتحانات يعد محاولة فى الغش.
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