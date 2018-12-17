وزيرة الهجرة تقيم حفل استقبال لعلماء وضيوف "مصر تستطيع بالتعليم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج مساء أمس حفل استقبال لعلماء وخبراء وضيوف مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذى دعت إليه الوزارة بالتعاون مع وزارتى التربية، والتعليم والتعليم العالى والذى ينطلق اليوم الإثنين ويستمر يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة الغرقة عروس البحر الأحمر.

حضر العلماء والخبراء المشاركين في المؤتمر وعددهم 35 عالما بينهم 8 على قائمة ضيوف الشرف، كما حضر الحفل عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والضيوف المشاركين في المؤتمر ممن تخصصوا في التعليم وقيادات محافظة البحر الأحمر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من عقول مصر المهاجرة في صياغة نظام تعليمى جديد يتفق مع المعايير الدولية، ويحافظ على الموروث الثقافي والحضارى للشعب المصرى.

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إن استضافة المؤتمر في مدينة الغردقة هو ترجمة عملية للدور الذى تقوم به محافظة البحر الأحمر في تنفيذ توجهات استراتيجية التنمية المستدامة " مصر 2030"، لافتا الى ان هناك رسالة أمن وأمان يرسبلها المؤتمر للعالم أجمع ، كما يعكس قدرة المصريين على تنظيم مؤتمرات بهذا الحجم الكبير وهو ما يمثل دعوة لكل الراغبين في العالم الأجمع لتنظيم مؤتمراتهم في الغردقة مما يدعم سياحة المؤتمرات.