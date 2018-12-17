شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفد الإعلامى المصرى للمشاركة فى احتفالية الرياض عاصمة الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم الإثنين، الوفد الاعلامي المصري برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الرياض بالسعودية للمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الإعلام السعودية، لاختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 / 2019.

ومن المقرر أن يتم إطلاق مبادرات إعلامية في حضور وزراء الإعلام العرب، ومسؤولي جامعة الدول العربية،وممثلي المنظمات المرتبطة بالجامعة، ولفيف من رموز الصحافة والاعلام في الوطن العربي.

ضم الوفد ،الكاتب الصحفى عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ،والكاتب الصحفى عبد القادر شهيب و الاعلامية ريهام السهلى وطارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين ،ومحمود علوان مدير مكتب رئيس المجلس الأعلى للإعلام و محمد السيد الصحفى بجريدة الخليج 365 ، ومن المقرر أن ينضم للوفد الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365، و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و الكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب، صباح اليوم.