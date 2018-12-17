شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفير المصرى فى عمان يستقبل وزيرة التضامن غادة والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار مسقط منذ قليل الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وكان فى استقبالها السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان.





وتزور الدكتورة غادة والي السلطنة لمدة يومين للمشاركة في المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان ( التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطتة ) الذي تستضيفه سلطنة عمان على مدى يومين تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية العمانى الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني، بحضور الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية رئيسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية .





ويرافق الوزيرة "والى" الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة.

يحضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء من داخل وخارج السلطنة ومنهم زوجة الرئيس الليبي السيدة نادية رفعت، ومن المغرب بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ونزيهة بنت الطيب العبيدي وزيرة المرأة والاسرة والطفولة التونسية، وقرينة الرئيس العراقي السيدة سرباغ صالح.