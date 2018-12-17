شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: بدء رصف وتوسعة طريق «مصنع البصل» بتكلفة مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إنه تم البدء في أعمال رصف وتوسعة طريق مصنع البصل بحي غرب مدينة سوهاج بتكلفة مليون جنيه.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، أن أعمال رصف الطريق تأتى في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة، لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة، لافتا إلى أنه تم تهيئة الطريق لأعمال الرصف والتوسعة بطول ألف متر وعرض 15 مترًا.

وكلف المحافظ الوحدة المحلية بحي غرب مدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل لمتابعة أعمال رصف الطريق، والانتهاء منه في المواعيد المحددة، وكذلك متابعة أعمال تركيب بلاط «الأنترلوك» بشوارع منطقة «الغياتية» بالحى، والتي يقل عرضها عن ٦ أمتار ويصعب دخول معدات الرصف بها، موجها جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الرصف التي تتم بنطاق كل مركز، وفقا لخطة الرصف، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

بدء رصف وتوسعة طريق مصنع البصل بمدينة سوهاج

بدء رصف وتوسعة طريق مصنع البصل بمدينة سوهاج

بدء رصف وتوسعة طريق مصنع البصل بمدينة سوهاج

بدء رصف وتوسعة طريق مصنع البصل بمدينة سوهاج

بدء رصف وتوسعة طريق مصنع البصل بمدينة سوهاج