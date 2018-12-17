شكرا لقرائتكم خبر عن «سالم إكسبريس» أحد أهم مناطق الغطس بالبحر الأحمر بعد 27 عامًا من غرقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحول حطام السفينة الغارقة «سالم إكسبريس» إلى أحد أهم مواقع الغطس بالبحر الأحمر بعد نحو 27 عامًا مرت على ذكرى غرقها ومصرع نحو ٤٧٦ راكبًا في ديسمبر 1991.

ويقوم الغطاسون بالتجول داخل العبّارة وكبائن الركاب والمطعم والجراج والتحرك بين متعلقات الركاب وعجلات الأطفال والحقائب وأدوات الطعام والسيارات الغارقة وقوارب الإنقاذ، التي لم تستخدم، والتي مازالت قابعة بالقرب من حطام العبارة الغارقة، وتم إقامة مقبرة بسفاجا للجثث المجهولة من ضحايا العبارة.

من جانبه، أكد محمد سويلم، أحد الغطاسين بالبحر الأحمر، لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن «موقع العبارة الغارقة سالم إكسبريس يعد من أهم مواقع الغوص الصناعية لحطام السفن الغارقة بالبحر الأحمر، ويجذب آلاف السائحين من هواة رياضة الغوص، لما يحتويه من روح المغامرة، حيث توجد العبارة على عمق 30 مترًا، وأقرب عمق لسطح الماء 14 مترًا»، مشيرًا إلى أن «مراكز الغوص بالبحر الأحمر وضعت برنامج غطس لزيارة موقع حطام العبارة».

وأضاف «سويلم» أن «رحلة الغطس تكون مدتها للتجول داخل حطام العبارة الغارق يستغرق نحو 3 غطسات، ولابد أن يكون مدرب الغطس على معرفة بأماكن الدخول والخروج للعبارة حتى لا يتعرض أي سائح للفقد خلال تواجده داخل حطام العبارة، مع التحذير من الغطس المنفرد أو الدخول لمناطق مظلمة بالعبارة».

يذكر أن العبارة المنكوبة «سالم إكسبريس» قد غرقت قبالة سواحل سفاجا أثناء قدومها من ميناء جدة بعد جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة على بعد 16 كيلو متر من الميناء، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 476 راكبًا.

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس

سالم اكسبريس