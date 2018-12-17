شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعتمد 30 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ 30 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بالمحافظة، وأعمال رد الشئ لأصله، وذلك بحضور المهندسة تهاني النجار، مدير عام الطرق، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشؤون المالية، والمحاسب أيسر بكير، مدير عام العقود والمشتريات.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص 30 مليون جنيه لطرح 6 عمليات رصف طرق بالمحافظة تضمنت 5 عمليات بمركز ومدينة كفر الشيخ، وعملية رصف بمدينة سيدي غازي، بالإضافة إلى طرح 5 عمليات رد الشئ لأصله بمراكز «دسوق، وسيدى سالم، وقلين، فوة، الرياض، والحامول، بيلا، بلطيم»، واستكمال أعمال رصف المرحلة الثانية من كورنيش بحيرة البرلس، فضلاً عن إعادة رصف شوارع مدينة بلطيم الصناعية.

أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الطرق في موعدها، وتحسين الخدمات للمواطنين، لافتاً أنه يتم طرح العديد من الطرق بمراكز ومدن المحافظة تباعاً تحقيقاً لرغبة المواطنين بتوفير شبكة طرق جيدة لصالح التنمية بالمحافظة، مكلفا مديرية الطرق والشؤون المالية، والعقود والمشتريات بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال قبل نهاية العام المالي الحالي 30 يونيو 2019م.