شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعلن موعد افتتاح مطار «برنيس» بتكلفة 430 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم افتتاح وتشغيل مطار برنيس جنوب مرسى علم لاستقبال الرحلات السياحية خلال شهر يونيو 2019، وأنه يجري العمل للإنتهاء من المطار بتكلفة 430 مليون جنيه لدعم الحركة السياحية الوافدة لجنوب مرسى علم بعد قيام وزارة التعاون الدولي بتوفير التمويل للمشروع طبقا لقرار رئاسة الوزارء، وذلك ليكون جاهزا للافتتاح والتشغيل ضمن ٥ مطارات جديدة يجري العمل في إنشائها وافتتاحها.

وأضاف «عبدالله»، أن المطار سيحقق عائد اقتصادي كبير حيث تعاني القرى والفنادق السياحية جنوب البحر الأحمر من بعد المطار عنها لأكثر من ١٠٠ كيلو متر ما يؤثر على أعداد السائحين، لوجود عدد كبير من السائحين يذهبون إلى جنوب مرسى علم، نظرا لطبيعتها الخلابة والسياحة البيئية العالمية.

وأوضح أن المطار يتماشى مع المعايير الدولية بضرورة وجود مطارات قريبة من المنتجعات السياحية وأن وجود مطار برنيس يزيد فرص الاستثمار بها، فهناك عدد من المشروعات التي ألغيت لعدم وجود مطار بالمنطقة، وأضاف المحافظ أن المشروع يقدم بعدا استراتيجيا قوميا لتنمية جنوب مرسي علم

كانت لجنة مكونة من ممثلين من وزارات الدفاع المدني والطيران والسياحة والتعاون الدولي وهيئة التنمية السياحية قد توصلوا للأهمية الكبيرة لوجود مطار مدني بهذه المنطقة.

وأن هذا المطار يأتي ضمن الرؤية القومية للتنمية الشاملة لمصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي لمحافظة البحر الأحمر، وتشمل محاور الخطة إنشاء مجمع عمراني كبير بالزعفرانة والغردقة وبرنيس وأبورماد، حيث تواجد جميع المقومات بالطرق وغيرها، 4 محاور شرايين رئيسية تصب بالزعفرانة، ورفع كفاءة خط كهرباء شلاتين أسوان وإزدواج طريق مرسى- علم الشلاتين .