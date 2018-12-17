شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: دفع عجلة التنمية ونقل الخبرات الدولية من أهم أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن الدولة لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل سبل التطوير وتنمية الوعى المجتمعى للمشاركة في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات الدولية والتعرف على أفضل الممارسات في المؤسسات الحكومية المتميزة إقليميًا ودوليًا

وشدد «مرزوق» في كلمته خلال احتفالية الإعلان عن أسماء الدفعة الثالثة للمستفيدين من برنامج «مستقبلي» للطلاب بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، الأحد، على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم منظومة النظافة بالمحافظة من خلال مشاركتها في عمل حملات تستهدف المناطق الساخنة بجانب التوعية من خلال عقد ندوات للمواطنين تحثهم على تغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث، بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة.

وشدد المحافظ على «ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابي لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس».