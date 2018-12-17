شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات×24ساعة..الصحة والتعليم تطلقان مبادرة السمنة للكشف على للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تحيل المعلمين المتخلفين عن تدريب اللغة الإنجليزية والرياضيات للتحقيق

"التعليم" و"الصحة" تطلقان مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس الابتدائية.. تبدأ من اليوم وتستمر حتى 20 ديسمبر.. وتستهدف 1500 تلميذ فى كل محافظة

وزراة التموين:

وزارة التموين تبدأ تكرير 60 ألف طن سكر خام مستورد وتحويله إلى أبيض لطرحه بالأسواق.. تجهيز المصانع لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب فى يناير المقبل.. وتصدير 11 ألف طن سكر بنى حتى الآن إلى كينيا

وزارة التضامن:

غادة والى: إنشاء أول صندوق خيرى لحماية اﻷشخاص ذوى اﻻعاقة

وزارة الصحة

وزيرة الصحة: فحص 18 مليون مواطن منذ انطلاق "100 مليون صحة" حتى الآن

إعادة النظر بمكونات الوجبة المدرسية عقب نتائج الكشف عن الأنيميا والتقزم

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بغلق مركز للدروس الخصوصية بالقاهرة

استجابة لـ"الخليج 365".. وزير التعليم العالى يوقف قرار "أزمة الدبلومة الأمريكية"

وزارة الأوقاف:

"الأوقاف" توفد 4 أئمة للعمل بالمراكز الإسلامية بالكاميرون والبرازيل

وزارة الزراعة

"بيزنس الملاعب الخماسية" يلتهم 765 فدانًا من الأراضى الخصبة.. وزارة الزراعة: لا تراجع عن إزالتها ولا استثناء لأحد.. إدارة حماية الأراضى: إصدار قرارات بإزالة 2496 ملعبًا.. ورصد مساحات مهدرة فى تشوين مواد البناء