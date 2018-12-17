شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة سيلفى" تلقى بفتاة فى مياه البحر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت صورة سيلفى فى سقوط فتاة فى العقد الثانى من العمر فى مياه البحر بشاطئ ستانلى بالإسكندرية وقام الأهالى لإنقاذها. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من الحماية المدنية ومأمور قسم شرطة أول الرمل بسقوط فتاة فى مياه البحر، بسبب قيامها بالتقاط صورة سيلفى أعلى سور كوبرى ستانلى، مما تسبب فى اختلال توازنها وسقوطها بمياه البحر. وقام الأهالى بإنقاذها وانتشالها من مياه البحر فور سقوطها وإبلاغ الشرطة والجهات الأمنية. ووصلت الحماية المدنية وسيارة إسعاف لمحل البلاغ وتم تحرير محضر رقم 9556 لسنة 2018 إداري رمل أول، بالواقعة وأخذ أقوال الفتاة وشهود العيان عن الواقعة.



شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة سيلفى" تلقى بفتاة فى مياه البحر بالإسكندرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .