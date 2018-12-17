شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للجملة: صرف 75 % من مقررات ديسمبر حتى الآن بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ فروع الشركة إضافه إلى أنه جارى صرف السلع المدعمة للبقالين، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 75% من مقررات شهر ديسمبر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، ضمن المقررات التموينية للشهر الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

وكانت الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أطلقت القافلة رقم 65 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، حيث توفر القافلة السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والجبن ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين بتوفر كافة السلع الشركات التابعة.