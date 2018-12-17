شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 17-12-2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها قريبة من مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتكون الأجواء باردة مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

أما في شرق المملكة، فيستمر تأثيرها بالسحب الرعدية مع هطول الأمطار بمشيئة الله.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

خليج العقبة

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً

تتأثر المملكة بعد منتصف الليل بامتداد منخفض جوي ضحل مصنف من الدرجة الاولى (أقل/أضعف درجة)

وتسود أجواء باردة في عموم المناطق، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل، تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة.

ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار بعد منتصف الليل في شمال المملكة، تمتد تدرييجاً نحو أجزاء من المناطق الوسطى.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.



الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقتمن العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء تكون الفرصة مهياة لتساقط الامطار فوق المناطق الشمالية و الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.