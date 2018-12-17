شكرا لقرائتكم خبر عن سفير "بيرو" فى مصر: عشقت تاريخ هذا البلد ودمج الثقافات أساس العلاقات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور بول باريديس بورتيلا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، إن دمج الثقافات المختلفة للشعوب، هى أكثر الطرق التى تعرف بها الدول الأخرى، لذا فإن يوم الطهى البيروانى، استهدف معرفة المصريين بدولة بيرو التى لا يعرف عنها الكثيرين من المصريين وحتى الأجانب الذين يعيشون فى مصر وطلاب الأسبانية .





وأعلن باريديس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش احتفال السفارة، مساء اليوم بيوم الطهى البيروانى، بحضور سفراء الأرجنتين والأكوادور وفنزويلا وفنلندا، أن بيرو حصلت للعام السابع على التوالى، على المركز الأول فى مسابقة الطهى العالمية التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار بول إلى أن المطبخ البيروانى، له اصول عربية وافريقية ومن دول إسبانيا وفرنسا، لذا فالجميع يتذوقه دون استغراب طعمه.





وعبر بول، عن سعادته بتوليه منصبه في القاهره منذ شهرين مشيرا الى زيارته مدينه الاسكندريه و أهرامات الجيزه وأكثر ما أثار إهتمامه تاريخ وحضارة مصر.

من جانبه قال جورج يعقوب مساعد الشؤون الإدارية و القنصلية و الفاعليات الثقافية فى سفارة بيرو فى القاهرة، إنه يتم العمل على نشر الثقافه البيروانية عن طريق الأفلام والمسرحيات، و تنظيم محاضرات داخل الجامعات والمراكز الثقافية، حتى يتعرف الشعب المصري على نظيره البيروانى.

وأكد يعقوب أن السفارة تعمل على توطيد العلاقات الدولية والثقافية والاجتماعية بين البلدين.