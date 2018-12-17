شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن "عفو الله الكريم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اختيار هذا الموضوع يأتي فى إطار حرص الوزارة على بيان سماحة الإسلام، وبيان أوجه العظمة في هذا الدين القيم ، مدى فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم ، وعظيم منه عليهم وعفوه الكريم عنهم متى أنابوا إليه ، فهو العفو ، وهو الغفور ، وهو الرءوف ، وهو الرحيم ، وهو الودود ، وهو الكريم ، وهو الشكور ، وهو واسع الفضل والرحمة ، الذي وسعت رحمته كل شيء ، وهو أرحم بنا من الوالدة بولدها ، سائلين الله عز وجل أن يكرمنا بكرمه ، وأن يمن علينا بعفوه ، وأن يشملنا بواسع وعميم رحمته .
ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة بمحافظة بورسعيد مشاركة للمحافظة فى عيدها القومى، كما يلتقى بهذه المناسبة قيادات الدعوة بالمحافظة .
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