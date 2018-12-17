شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافى الروسى: نسابق الزمن لتفعيل التعاون الثقافى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي بالسفارة الروسية، بأن روسيا تسابق الزمن لتفعيل خطة التعاون الثقافى الروسى المصرى بحلول 2020، مؤكداً أن وزارة الخارجية الروسية ستنظم الفترة المقبلة أسبوع ثقافى مصرى فى روسيا وأسبوع ثقافى روسى بمصر قبل حلول 2020.

وأكد مدير المركز الثقافي بالسفارة الروسية، فى كلمته بجامعة أسوان، بمناسبة اليوم الثقافى الروسى، أن الجانب الروسى لا ينتظر إقرار الجانبين المصرى والروسى، باعتبار عام 2020 هو عام ثقافيا بين مصر وروسيا، لافتاً إلى أنi فى تنفيذ توثيق العلاقات الثقافية والرسمية بين مصر وروسيا عام 2020، سترعى وزارة الخارجية الروسية تنظيم أسبوع ثقافى مصرى فى روسيا، وأسبوع ثقافى روسى فى مصر، فى إطار التمهيد لإعلان عام 2020 عام ثقافيا شاملا، باعتبار أن مثل هذه الفعاليات هى الجسر الأساسى لتطوير هذه العلاقات.

وأضاف "تيفانيان"، أن العلاقات المصرية الروسية، تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذه العلاقات ستساهم بشكل كبير فى توفير العديد من فرص العمل اعتمادا على مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.