شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت الدكتورة ثريا بشعلانى أن زيارتها الحالية لمصر تستهدف الاجتماع مع رؤساء الكنائس المصرية والاستماع إلى وجهات نظرهم في مختلف القضايا. ومن المقرر أن تلتقى الدكتورة ثريا بشعلاني أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط غد الاثنين مع الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الانجيليكانية.

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