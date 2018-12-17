الداخلية: ضبط 445 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط 197 قطعة سلاح ناري، و248 قطعة سلاح أبيض، و211 قضية مواد مخدرة.

كما تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة، وذلك خلال حملات شنها القطاع على مدار 24 ساعة لضبط كافة وقائع الخروج عن القانون.

البداية من مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 197 قطعة سلاح ناري (بنادق آلية وخرطوش ورصاص، وطبنجات، وفرد محلية الصنع)، بالإضافة إلى 230 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وفي مجال قضايا المواد المخدرة، تم ضبط 211 قضية مخدرات بإجمالي عدد متهمين بلغ 201 متهم بمضبوطات شملت (بانجو، وحشيش، وهيروين، وأفيون، وأقراص مخدرة)، كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية (39 عاما) بالشرقية للاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 220 لفافة هيروين.

وفي مجال قضايا الاتجار في المواد المخدرة التخليقية، تم ضبط 22 قضية بإجمالي 23 متهما، وبحوزتهم 2 كجم إستروكس، ونحو 3 كجم فودو، بينما تم ضبط 70 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، فضلا عن ضبط 22 متهما لارتكابهم أعمال بلطجة وحوادث سرقات بالإكراه، إلى جانب ضبط 391 دراجة نارية مخالفة.