أخبار مصر | لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الصيادلة: 210 مرشحا يقدمون أوراقهم في اليوم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الصيادلة: 210 مرشحا يقدمون أوراقهم في اليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة، عن استقبال طلبات 210 صيدلي من المرشحين في اليوم الثاني لفتح باب الترشح، مشيراً إلى أن المرشحين تقدموا لاستكمال أوراق ترشحهم لتقديمها الي لجان تلقي الطلبات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأضاف أن عدد المتقدمين فى اليوم الثانى علي جميع المقاعد 37 مرشحا للنقابة العامة والنقابات الفرعية، مضيفًا أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية في المحافظات وتتابع علي مدار اليوم سير عملية تلقي الطلبات، والرد علي استفساراتهم لسير أعمالهم بسهولة ويسر .